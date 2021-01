Zingaretti il Gatto. E Bettini chiude per sempre a Renzi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Crisi di governo, Bettini: “Zingaretti è un Gatto, difficile gli sfugga qualcosa” “Nicola Zingaretti è un Gatto, ha un istinto felino ed è difficile che gli sfugga qualcosa”: lo ha dichiarato Goffredo Bettini, membro della direzione Pd, a L’intervista di Maria Latella su Sky Tg24 durante la quale si è parlato, tra le altre cose, della crisi di governo e di Matteo Renzi al quale Bettini ha chiuso definitivamente le porte. Alla domanda di Maria Latella su come avrebbe definito Nicola Zingaretti, Bettini ha risposto: “È un uomo che sente fortissimo la responsabilità. È un uomo molto perbene e onesto” aggiungendo quindi di ritenerlo “un Gatto” per via del suo “istinto felino”, facendo intendere, dunque, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Crisi di governo,: “è un, difficile gli sfugga qualcosa” “Nicolaè un, ha un istinto felino ed è difficile che gli sfugga qualcosa”: lo ha dichiarato Goffredo, membro della direzione Pd, a L’intervista di Maria Latella su Sky Tg24 durante la quale si è parlato, tra le altre cose, della crisi di governo e di Matteoal qualeha chiuso definitivamente le porte. Alla domanda di Maria Latella su come avrebbe definito Nicolaha risposto: “È un uomo che sente fortissimo la responsabilità. È un uomo molto perbene e onesto” aggiungendo quindi di ritenerlo “un” per via del suo “istinto felino”, facendo intendere, dunque, ...

Roma, 20 gen (Adnkronos) - Nicola Zingaretti "è una persona perbene, ed è un gatto. Ha un istinto felino, difficile gli sfugga qualcosa". Lo ha detto Goffredo Bettini a SkyTg24.

Roma, 20 gen (Adnkronos) - Nicola Zingaretti "è una persona perbene, ed è un gatto. Ha un istinto felino, difficile gli sfugga qualcosa". Lo ha detto Goffredo Bettini a SkyTg24.