Zazzaroni: sulla Supercoppa Juventus-Napoli si aggira il fantasma di Sarri (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La finale di Supercoppa tra Juventus e Napoli ha un convitato di pietra: Maurizio Sarri. Lo scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. “Oggi Sarri è il fantasma che si aggira – disturbato e a distanza – dalle parti di Reggio Emilia, è “the Other” della Supercoppa Italiana, rispolverato tutte le volte che la Juve affidata al suo successore, il giovane Pirlo, incontra difficoltà e perde punti”. Per la Juve rinunciò all’amore di Napoli, scrive, eppure con i bianconeri non ha mai trovato la sintonia. Oggi è il disoccupato più evocato, non solo dalle tifoserie. Vive nella sua casa di Castelfranco di sopra “avvertendo tuttavia un bisogno quasi fisico del campo, degli allenamenti, del contatto quotidiano con i ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La finale ditraha un convitato di pietra: Maurizio. Lo scrive Ivansul Corriere dello Sport. “Oggiè ilche si– disturbato e a distanza – dalle parti di Reggio Emilia, è “the Other” dellaItaliana, rispolverato tutte le volte che la Juve affidata al suo successore, il giovane Pirlo, incontra difficoltà e perde punti”. Per la Juve rinunciò all’amore di, scrive, eppure con i bianconeri non ha mai trovato la sintonia. Oggi è il disoccupato più evocato, non solo dalle tifoserie. Vive nella sua casa di Castelfranco di sopra “avvertendo tuttavia un bisogno quasi fisico del campo, degli allenamenti, del contatto quotidiano con i ...

napolista : Zazzaroni: sulla Supercoppa #JuventusNapoli si aggira il fantasma di Sarri Sul CorSport. Per la Juve rinunciò all’a… - BBilanShit : #RomaSpezia Attendo il redazionale di #zazzaroni sulla professionalità degli americani. Ok @CorSport - AndreaInterNews : Zazzaroni sulla carcassa di Suning mimando una gag per prendere per il culo l'italiano cinesizzato. Italia 2067. - AndyVIVEX : @ScleriJumps Ahhh appena visto un bel articolo di prima pagina sulla Roma firmato Ivan Zazzaroni. Grazie rizzitelli (mv) - pain_k91 : Quindi alla fine #zazzaroni aveva ragione sulla cessione dell'Inter? -

Ultime Notizie dalla rete : Zazzaroni sulla Zazzaroni: «Nedved lascia il campo, il mondo si è rovesciato sulla Juve» Juventus News 24 Epifania con Milan-Juve

Riascolta Epifania con Milan-Juve di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.

Calciomercato Milan, occhi sull’esterno | Rientro dal prestito e scambio

La Roma viene annientata 3-0 dalla Lazio nel derby, una sconfitta che Ivan Zazzaroni sul "Corriere dello Sport" definisce "scioccante". Complimenti per lo show a Inzaghi, Immobile e soci. (LAROMA24) ...

Riascolta Epifania con Milan-Juve di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.La Roma viene annientata 3-0 dalla Lazio nel derby, una sconfitta che Ivan Zazzaroni sul "Corriere dello Sport" definisce "scioccante". Complimenti per lo show a Inzaghi, Immobile e soci. (LAROMA24) ...