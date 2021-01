Zazzaroni e il fantasma di Sarri | “Appare ogni volta che Pirlo perde punti”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Dieci giorni fa ha compiuto 62 anni e mentre non li festeggiava (‘perché dopo i sessanta c’è poco da festeggiare’) le orecchie continuavano a fischiargli”. Ivandedica alcune parole a Mauriziosulle colonne del Corriere dello Sport: “Da quando la Juve ha deciso di abbandonare il Progetto Belgioco, Maurizioha smesso di essere il riferimento costante e più naturale dei giochisti per trasformarsi in un incidente di percorso bianconero ricordato con insistenza e un filo di acredine, e poco importa se il nono scudetto della serie porterà per sempre la sua firma”. La figura di, tuttavia, è più vicina alla Vecchia Signora di quanto si possa pensare: “Oggiè ilche si aggira (disturbato e a distanza) dalle parti di Reggio Emilia, è ‘the Other’ della ...