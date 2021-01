Zaniolo, altro disastro dopo la ex incinta. Una dedica compromettente: fa sparire tutto, ma è troppo tardi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nuovo "imbarazzo" social per Nicolò Zaniolo. Il 21enne centrocampista della Roma, infortunato al ginocchio e peraltro in quarantena perché positivo al Covid, prima della inopinata sconfitta dei giallorossi in Coppa Italia contro lo Spezia all'Olimpico (mister Fonseca, dopo lo 0-3 nel derby, rischia la panchina) ha pensato bene di ingannare il tempo condividendo su Instagram una story che pare dedicata a Madalina Ghenea. Lui e la bella modella romena hanno pubblicato in contemporanea sui propri profili la canzone Completamente dei TheGiornalisti, e Zaniolo con dolce dedica "Miss M". dopo poco, il calciatore ha cancellato tutto, forse memore delle feroci polemiche dell'ultimo mese. A dicembre Zaniolo aveva ufficializzato la relazione con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nuovo "imbarazzo" social per Nicolò. Il 21enne centrocampista della Roma, infortunato al ginocchio e perin quarantena perché positivo al Covid, prima della inopinata sconfitta dei giallorossi in Coppa Italia contro lo Spezia all'Olimpico (mister Fonseca,lo 0-3 nel derby, rischia la panchina) ha pensato bene di ingannare il tempo condividendo su Instagram una story che pareta a Madalina Ghenea. Lui e la bella modella romena hanno pubblicato in contemporanea sui propri profili la canzone Completamente dei TheGiornalisti, econ dolce"Miss M".poco, il calciatore ha cancellato, forse memore delle feroci polemiche dell'ultimo mese. A dicembreaveva ufficializzato la relazione con ...

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo altro Gossip e crociati, liti social, la paternità sgradita e il Covid: l'anno nero di Zaniolo La Gazzetta dello Sport Roma, Zaniolo positivo al Covid

Non c'è pace in questa stagione per Nicolò Zaniolo. Il talentuoso centrocampista della Roma è risultato positivo al tampone per il Covid. Lo ha annunciato lui stesso con un post sul proprio profilo In ...

