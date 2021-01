Wonka: Tom Holland e Timothee Chalamet i favoriti della Warner come star del film? (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tom Holland e Timothee Chalamet sarebbero in corsa per il ruolo da protagonista in Wonka, ideato come prequel della storia idata da Roald Dahl. Wonka è il nuovo progetto della Warner ispirato ai personaggi creati da Roald Dahl e alcune fonti vicine alla produzione sostengono che Tom Holland e Timothee Chalamet sarebbero i nomi su cui lo studio punta in vista della produzione del progetto. Il film, ideato come storia delle origini del personaggio interpretato in passato da Gene Wilder e Johnny Depp, dovrebbe arrivare nei cinema il 17 marzo 2023. Il progetto, in passato, sembrava puntare a un gruppo di attori che comprendeva Ryan Gosling, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tomsarebbero in corsa per il ruolo da protagonista in, ideatoprequelstoria idata da Roald Dahl.è il nuovo progettoispirato ai personaggi creati da Roald Dahl e alcune fonti vicine alla produzione sostengono che Tomsarebbero i nomi su cui lo studio punta in vistaproduzione del progetto. Il, ideatostoria delle origini del personaggio interpretato in passato da Gene Wilder e Johnny Depp, dovrebbe arrivare nei cinema il 17 marzo 2023. Il progetto, in passato, sembrava puntare a un gruppo di attori che comprendeva Ryan Gosling, ...

moviestruckers : #TomHolland o #TimothéeChalamet: chi sarà il nuovo #WillyWonka? - ParamountItalia : Uno dei due giovani attori potrebbe raccogliere il testimone da Gene Wilder e Johnny Depp #Wonka #TomHolland… - TestedSociopath : Excuse me ma io per quel prequel su Willy Wonka ero rimasta che volevano Ryan Gosling. Come ci siamo arrivati a Tom… - dreamhope13 : Che vuol dire che la Warner Bros vuole fare un altro film su Willy Wonka e gira voce che vogliono attori come Tom H… - miocuginoMiguel : Prequel di Willy Wonka con Timothee Chalamet e Tom Holland POTREI URLARE che capolavoro potrebbe uscire fuori mamma mia -

