Whirlpool, quando Renzi definì “fantastico” lo sterminio dei posti di lavoro in Campania (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – “La considero un’operazione fantastica. Ho parlato personalmente io con gli americani a Palazzo Chigi” così raccontava l’allora Premier Matteo Renzi, al Corriere della Sera, a margine dell’acquisizione del gruppo Indesit da parte degli statunitensi di Whirlpool. Era il lontano 2015 ed oggi, a ben 6 anni di distanza, proprio mentre Renzi con un partito di minoranza si adopera in queste ore per far crollare un Governo in piena pandemia, lo possiamo sottoscrivere anche con l’evidenziatore: non fu assolutamente “un’operazione fantastica”. Tanto che i danni di quell’acquisizione li stiamo ancora pagando, in tutta la Regione, a distanza di tantissimi mesi e numerosi Governi che si sono alternati nel tempo tra i palazzi delle istituzioni romane. Il dato statistico che racconta al meglio il disastro di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – “La considero un’operazione fantastica. Ho parlato personalmente io con gli americani a Palazzo Chigi” così raccontava l’allora Premier Matteo, al Corriere della Sera, a margine dell’acquisizione del gruppo Indesit da parte degli statunitensi di. Era il lontano 2015 ed oggi, a ben 6 anni di distanza, proprio mentrecon un partito di minoranza si adopera in queste ore per far crollare un Governo in piena pandemia, lo possiamo sottoscrivere anche con l’evidenziatore: non fu assolutamente “un’operazione fantastica”. Tanto che i danni di quell’acquisizione li stiamo ancora pagando, in tutta la Regione, a distanza di tantissimi mesi e numerosi Governi che si sono alternati nel tempo tra i palazzi delle istituzioni romane. Il dato statistico che racconta al meglio il disastro di ...

“La considero un'operazione fantastica. Ho parlato personalmente io con gli americani a Palazzo Chigi” così Matteo Renzi nel lontano 2015 ...

