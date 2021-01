Wall Street saluta Biden con nuovi record, vola Netflix. Bene anche l'Europa (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I numeri di Asml e Netflix spingono i tecnologici europei sui massimi da 20 anni. A Piazza Affari Bene St. In evidenza anche A2a nel giorno del piano Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I numeri di Asml espingono i tecnologici europei sui massimi da 20 anni. A Piazza AffariSt. In evidenzaA2a nel giorno del piano

Ultime Notizie dalla rete : Wall Street La nuova moda Usa: spendere a Wall Street i soldi dei sussidi statali Il Sole 24 ORE Netflix spinge il Nasdaq a un nuovo record

Per Netflix il 2020 è stato tutt’altro che un annus horribilis. La società di streaming leader del mercato ha superato i 200 milioni di abbonati nel 2020 (un aumento oltre alle attese), con guadagni m ...

Morning note: economia e finanza dai giornali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 gen - Mercati: l'helicopter money spinge Wall Street (Il Sole 24 Ore, pag. 6) Governo: crisi, al Senato Conte arriva a 156. I voti contrari a quota 140. Il ...

