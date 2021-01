Volkswagen Trinity - A Wolfsburg si lavora per lanciare un' ammiraglia elettrica

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lastando a un'costruita su una piattaforma ad hoc e destinata a diventare un riferimento per il marchio anche in termini di tecnologia. Identificato per il momento con il nome di, il progetto appare simile a quello portato avanti dall'unità Artemis all'Audi. Guida assistita di alto livello. Le prime informazioni sulla vettura sono state diffuse ad Automobilwoche dall'ad della Casa tedesca, Ralf Brandstätter. Lanascerà su una piattaforma ancora in fase di sviluppo, della quale non si conoscono i dettagli né il grado di parentela con la Meb utilizzata per la famiglia ID. L'amministratore delegato dellaha anticipato però che la nuova base tecnica contribuirà a democratizzare la guida altamente ...