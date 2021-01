“Volete solo la poltrona” e le altre parole al Senato di Salvini | generatore di hashtag

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Matteo, durante l’intervento a Palazzo Madama, dare indignato diventa il perfettodiper Twitter: breve analisi semiotica del discorso del capitano “Paura di perdere la”: in occasione della discussione della fiducia al governo a Palazzo Madama, questa frase è diventata il liet motiv nondel discorso di Matteo, ma anche quello di Renzi e di altri. Un modo di dire trito e ritrito, utilizzato fino allo sfinimento e che inizia a puzzare come qualcosa andato a male. Ma al di là delle considerazioni sul punto, l’intervento di Matteoalla camera divide gli animi fra chi afferma di “aver asfaltato Conte”, anzi “#avvocatoConte”, come lo ha definito il leader della Lega durante tutto il suo discorso ...