Vodafone si scusa del guasto (risolto) regalando GB illimitati per un mese

Vodafone fa ammenda per il guasto tecnico di ieri, 19 gennaio, regalando GB illimitati per un mese ai clienti colpiti dal disservizio.

Vodafone fa ammenda per il guasto tecnico di ieri, 19 gennaio, regalando GB illimitati per un mese ai clienti colpiti dal disservizio.

Dopo il blackout Vodafone contatta i clienti: “Guasto tecnico ripristinato”

Dopo uno stop che ha coinvolto sia il traffico telefonico che il traffico dati le connessioni erano state ristabilite durante la mattinata di martedì 19 gennaio ...

