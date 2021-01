Violazioni delle norme in materia agroalimentare: azienda chiusa e titolare denunciato in Irpinia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPermane alta in Irpinia l’attenzione dei Carabinieri del Gruppo Forestale nella pianificazione ed attuazione dei servizi finalizzati all’accertamento di Violazioni connesse alla gestione illecita di rifiuti, alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Nell’ambito di tali controlli, i Carabinieri della Stazione Forestale di Summonte hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria il titolare di un opificio di Ospedaletto d’Alpinolo, ritenuto responsabile di Violazioni alle norme in materia agroalimentare. Nello specifico, all’esito di verifiche eseguite lo scorso mese di ottobre congiuntamente a personale dell’ASL di Avellino, venivano contestate al titolare di un opificio di Ospedaletto d’Alpinolo carenze ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPermane alta inl’attenzione dei Carabinieri del Gruppo Forestale nella pianificazione ed attuazione dei servizi finalizzati all’accertamento diconnesse alla gestione illecita di rifiuti, alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Nell’ambito di tali controlli, i Carabinieri della Stazione Forestale di Summonte hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria ildi un opificio di Ospedaletto d’Alpinolo, ritenuto responsabile diallein. Nello specifico, all’esito di verifiche eseguite lo scorso mese di ottobre congiuntamente a personale dell’ASL di Avellino, venivano contestate aldi un opificio di Ospedaletto d’Alpinolo carenze ...

amnestyitalia : #USA Il centro di detenzione di Guantánamo è stato aperto in risposta agli attacchi dell’11 settembre, con l’obiett… - giornaleradiofm : Covid: più rigore su lockdown in Gb, multati pure poliziotti: (ANSA) - LONDRA, 20 GEN - Si rafforza la stretta effe… - caltalive : Controllate 65 persone, acquisite 55 autocertificazioni, elevate 11sanzioni per violazioni delle misure di contenim… - XYZxyzY6 : RT @EzioSavasta: Il Blog 'Diritti Umani - #HumanRights' compie 8 anni. Grazie a tutti i lettori! Dare visibilità alle violazioni dei #dirit… - mira_lovely_ : “La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani.” ?? #film • Quando una donna… -

Ultime Notizie dalla rete : Violazioni delle Caltanissetta, violazioni delle norme anticovid: Polizia eleva 11 sanzioni anche per le mascherine La Sicilia Ospedaletto d’Alpinolo – Denunciato titolare di un opificio per carenze igienico sanitarie

Nell’ambito di tali controlli, i Carabinieri della Stazione Forestale di Summonte hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria il titolare di un opificio di Ospedaletto d’Alpinolo, ritenuto res ...

Spaccio in smart working, arrestato pusher tecnologico: si faceva sostituire sul "campo" da un connazionale

MESTRE - Importante risultato della Polizia di Mestre che è arrivata all’arresto del tunisino T. O., risultato un sostituto-complice del connazionale ...

Nell’ambito di tali controlli, i Carabinieri della Stazione Forestale di Summonte hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria il titolare di un opificio di Ospedaletto d’Alpinolo, ritenuto res ...MESTRE - Importante risultato della Polizia di Mestre che è arrivata all’arresto del tunisino T. O., risultato un sostituto-complice del connazionale ...