Vince alla Lotteria Italia ma perde il biglietto. Quanto avrebbe preso, ma soprattutto cosa ha fatto la madre (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Genova, la notizia fa il giro del web in poche ore. Il protagonista della storia si chiama Leonardo Ventimiglia e nella foto sorride. Ma chiunque si sarebbe mangiato le mani dopo aver perso il biglietto Vincente della Lotteria. Lo ha cercato ovunque, ma quello che poteva rappresentare un budget considerevole per realizzare qualche sogno, si rivela una felicità passeggera. Scopriamo cosa è accaduto. La prende con spirito Leonardo Ventimiglia, animatore sulle navi da crociera. Il biglietto Vincente avrebbe riacceso qualche speranza, visto che il genovese sta fermo da un anno. Un gruzzoletto niente male per lui, che su quel biglietto vede la possibilità di incassare ben venticinquemila euro. Eppure, sul tavolino del bar quel biglietto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Genova, la notizia fa il giro del web in poche ore. Il protagonista della storia si chiama Leonardo Ventimiglia e nella foto sorride. Ma chiunque si sarebbe mangiato le mani dopo aver perso ilnte della. Lo ha cercato ovunque, ma quello che poteva rappresentare un budget considerevole per realizzare qualche sogno, si rivela una felicità passeggera. Scopriamoè accaduto. La prende con spirito Leonardo Ventimiglia, animatore sulle navi da crociera. Ilnteriacceso qualche speranza, visto che il genovese sta fermo da un anno. Un gruzzoletto niente male per lui, che su quelvede la possibilità di incassare ben venticinquemila euro. Eppure, sul tavolino del bar quel...

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Una squadra che vince per 9 anni di fila non l'ha fatto tanto per fare. Non si vince a caso. E… - LegaSalvini : DALLA PANDEMIA AL PANDEMONIO, GRAZIE A QUESTI CHE DA DUE ANNI SONO ATTACCATI ALLA POLTRONA CON UN UNICO OBIETTIVO:… - EresMar_ : Uh mamma mij, qua già la gente si sente allenatore professionista perché vince alla play. Mo pure telecronisti? Aiu… - LFootball_ : ??? Il #Pomigliano vince e chiude il girone di andata in testa alla classifica di #SerieBFemminile ?? Pari tra… - ber_gat : Non ci sarà mai un governo di centro destra, perchè non esiste la democrazia. qualunque sia il risultato, vince sem… -