VIDEO| Confesercenti Campania: “Pre-covid imprese già in affanno, 50mila oggi quelle indebitate” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) NAPOLI – “La Campania è una regione che già prima viveva le sue difficoltà. Stava crescendo con l’attenzione turistica, ma gli altri settori – moda, arredamento, industria – erano imprese con difficoltà ataviche. Poi è arrivato il Covid e ovviamente tutti sono partiti da quelli che erano o i punti di forza o i punti di disavanzo: la Campania partendo da alcuni punti di disavanzo sta affrontando la pandemia con grande difficoltà”. La pensa così Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania.In Campania “prima del Covid – spiega alla Dire – su 590mila erano circa 20mila le imprese ad avere grande sofferenza con il sistema bancario. Oggi, invece, sono oltre 50mila quelle che hanno contratto un debito che non riescono più a pagare”. SCHIAVO: “DA GOVERNO SERVE ANNO BIANCO FISCALE” Leggi su dire (Di mercoledì 20 gennaio 2021) NAPOLI – “La Campania è una regione che già prima viveva le sue difficoltà. Stava crescendo con l’attenzione turistica, ma gli altri settori – moda, arredamento, industria – erano imprese con difficoltà ataviche. Poi è arrivato il Covid e ovviamente tutti sono partiti da quelli che erano o i punti di forza o i punti di disavanzo: la Campania partendo da alcuni punti di disavanzo sta affrontando la pandemia con grande difficoltà”. La pensa così Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania.In Campania “prima del Covid – spiega alla Dire – su 590mila erano circa 20mila le imprese ad avere grande sofferenza con il sistema bancario. Oggi, invece, sono oltre 50mila quelle che hanno contratto un debito che non riescono più a pagare”. SCHIAVO: “DA GOVERNO SERVE ANNO BIANCO FISCALE”

SergVessicchio : SALERNO,PRESIDENTE CONFESERCENTI VENDITA ALCOLICI NEI SUPERMERCATI DANNI PER I BAR/VIDEO - comeedove : Una zona bianca per il Pinerolese? I ristoratori delle valli Chisone e Germanasca chiedono che il Pinerolese diven… - TgrRai : RT @TgrSicilia: Abbigliamento: perso il 70% del fatturato. La denuncia di Confesercenti - TGR Sicilia - TgrSicilia : Abbigliamento: perso il 70% del fatturato. La denuncia di Confesercenti - TGR Sicilia - ClemensDaniela : RT @TgrRaiToscana: #Ioapro Nel complesso la protesta non ha avuto il risultato sperato dagli organizzatori. Alcuni ristoratori hanno scelt… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Confesercenti SALERNO,PRESIDENTE CONFESERCENTI VENDITA ALCOLICI Sergio Vessicchio Tari, le imprese alzano le barricate: “Non un euro in più”

Niente intesa per ora dopo l’incontro con il Comune. L’assessore Piciocchi: “Troveremo una soluzione entro marzo” ...

Luigia Castellana nel Consiglio camerale Palermo-Enna di Confesercenti

Castellana si affianca al gruppo dei consiglieri camerali in rappresentanza di Confesercenti già insediati L'articolo Luigia Castellana nel Consiglio camerale Palermo-Enna di Confesercenti sembra ess ...

Niente intesa per ora dopo l’incontro con il Comune. L’assessore Piciocchi: “Troveremo una soluzione entro marzo” ...Castellana si affianca al gruppo dei consiglieri camerali in rappresentanza di Confesercenti già insediati L'articolo Luigia Castellana nel Consiglio camerale Palermo-Enna di Confesercenti sembra ess ...