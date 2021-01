VIDEO / Bettarini, battutina a Signorini e al Grande Fratello: “Continuiamo così…” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Stefano Bettarini non ha mandato giù la decisione del Grande Fratello che lo ha squalificato dal programma dopo pochi giorni dal suo ingresso nella casa. Aveva pronunciato una bestemmia, secondo gli autori. Ma lui la considera un intercalare e da allora è cominciata una personale battaglia contro il reality di Canale 5 e pure contro il suo amico Signorini. E sembrano proprio a lui rivolte le parole che ha pubblicato in una storia su Instagram con la canzone 'Pinocchio' sullo sfondo. Si è riferito ad un'espressione utilizzata dal conduttore per annunciare agli inquilini della casa il prolungamento del programma e la doppia puntata, lunedì e venerdì sera. "Perché state avendo successo", ha spiegato Signorini nella puntata di lunedì. Ma la gara degli ascolti l'ha vinta la prima serata di Rai1. E l'ex ... Leggi su golssip (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Stefanonon ha mandato giù la decisione delche lo ha squalificato dal programma dopo pochi giorni dal suo ingresso nella casa. Aveva pronunciato una bestemmia, secondo gli autori. Ma lui la considera un intercalare e da allora è cominciata una personale battaglia contro il reality di Canale 5 e pure contro il suo amico. E sembrano proprio a lui rivolte le parole che ha pubblicato in una storia su Instagram con la canzone 'Pinocchio' sullo sfondo. Si è riferito ad un'espressione utilizzata dal conduttore per annunciare agli inquilini della casa il prolungamento del programma e la doppia puntata, lunedì e venerdì sera. "Perché state avendo successo", ha spiegatonella puntata di lunedì. Ma la gara degli ascolti l'ha vinta la prima serata di Rai1. E l'ex ...

Stefano Bettarini non ha mandato giù la decisione del Grande Fratello che lo ha squalificato dal programma dopo pochi giorni dal suo ingresso nella casa. Aveva pronunciato una bestemmia, secondo gli a ...

