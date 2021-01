(Di mercoledì 20 gennaio 2021)- Ile Nicolaseparano le proprie strade: il capitano scende in Serie C, sposando il progetto del. Questo il comunicato dei veneti: "La società LRcomunica ...

sportli26181512 : Vicenza, Bizzotto saluta: va al Monopoli: Il difensore lascia i biancorossi a titolo definitivo… - sportvicentino : CALCIO SERIE B - Per capitan Nicola Bizzotto é l'ora dei saluti: lascia il @LRVicenza per il @MonopoliCalcio . Il g… - MonopoliCalcio : Oltre 2??7??0?? presenze tra i professionisti con le maglie di Pisa, Bassano e Vicenza ?? Nell'ultima stagione ha c… - psb_original : UFFICIALE: Il Vicenza cede Bizzotto a titolo definitivo al Monopoli #SerieB - NewsTuttoC : UFFICIALE - Monopoli, dal Vicenza arriva il centrale Nicola Bizzotto -

Ultime Notizie dalla rete : Vicenza Bizzotto

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società LR Vicenza, per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Bizzotto, fino ...Trivenetogoal news: Nahuel Valentini al Vicenza, ormai ci siamo. Come riferito nella giornata di ieri, la trattativa ha imboccato la via maestra e la presenza del ds del Padova Sean Sogliano allo stad ...