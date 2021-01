Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)DEL 20 GENNAIOORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA E’ STATO RISOLTO IL GUASTO TECNICO AVVENUTO IN PRECEDENZA NELLA TRATTA EUR-MAGLIANA-LAURENTINA: IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE. E VENIAMO AL TRAFFICO: UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELLA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA DIRAMAZIONENORD STA CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCONE: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO ANULARE E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DELLA A1; CI SPOSTIAMO SULLAFIUMICINO DOVE PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO INTENSO ...