Via libera allo scostamento di bilancio. Italia viva: «La nostra è un’apertura al dialogo, ma ora basta coi provvedimenti tampone» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) È stata approvata la risoluzione presentata dalle forze di maggioranza sulla richiesta di scostamento di bilancio di 32 miliardi di euro, in vista dell’ok a nuovi aiuti economici per la crisi Covid. Alla Camera i voti a favore sono stati 523, tre contrari, due gli astenuti. Al Senato il via libera è arrivato con 291 sì, nessun contrario e un astenuto. Il testo è stato modificato dopo la richiesta di Fratelli d’Italia di un confronto fra i vari gruppi per arrivare a una risoluzione unica. È stato perciò condiviso dal centrodestra e da Italia viva (che ha accettato di ritirare la propria risoluzione) senza però sottoscriverlo tra i firmatari. Prima del voto, la senatrice di Italia viva Donatella Conzatti ha parlato di «un’apertura ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 gennaio 2021) È stata approvata la risoluzione presentata dalle forze di maggioranza sulla richiesta dididi 32 miliardi di euro, in vista dell’ok a nuovi aiuti economici per la crisi Covid. Alla Camera i voti a favore sono stati 523, tre contrari, due gli astenuti. Al Senato il viaè arrivato con 291 sì, nessun contrario e un astenuto. Il testo è stato modificato dopo la richiesta di Fratelli d’di un confronto fra i vari gruppi per arrivare a una risoluzione unica. È stato perciò condiviso dal centrodestra e da(che ha accettato di ritirare la propria risoluzione) senza però sottoscriverlo tra i firmatari. Prima del voto, la senatrice diDonatella Conzatti ha parlato di «...

