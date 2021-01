"Vergognosa e indegna, vendetta contro il Cav". La Rossi espulsa, una voce dentro Forza Italia: perché ha votato Conte all'ultimo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tutti gli occhi su Maria Rosaria Rossi, una dei due "traditori" di Forza Italia che hanno votato sì alla fiducia a Giuseppe Conte. Un doppio smacco per Silvio Berlusconi, visto che la Rossi è stata per anni la sua fedelissima "segretaria politica personale". E secondo i più maliziosi la senatrice 48enne avrebbe deciso di spiazzare tutti, soprattutto il suo partito, proprio perché il rapporto col Capo si è raffreddato da diversi mesi a questa parte. "Si sentiva tradita e non l'ha mai nascosto", spiega il Corriere della Sera. I vertici l'hanno punita a tempo di record: espulsa da Forza Italia, perché come spiegato dal numero 2 Antonio Tajani la fiducia al governo non vale come "voto di coscienza". ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tutti gli occhi su Maria Rosaria, una dei due "traditori" diche hannosì alla fiducia a Giuseppe. Un doppio smacco per Silvio Berlusconi, visto che laè stata per anni la sua fedelissima "segretaria politica personale". E secondo i più maliziosi la senatrice 48enne avrebbe deciso di spiazzare tutti, soprattutto il suo partito, proprioil rapporto col Capo si è raffreddato da diversi mesi a questa parte. "Si sentiva tradita e non l'ha mai nascosto", spiega il Corriere della Sera. I vertici l'hanno punita a tempo di record:dacome spiegato dal numero 2 Antonio Tajani la fiducia al governo non vale come "voto di coscienza". ...

