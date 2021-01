'Venite, ho sparato a una persona in metro': lo scherzo telefonico di un 15enne finisce male (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Repertorio 'Venite, sono un militare, ho appena sparato alla gamba di una persona qui alla fermata della metro di Cernusco sul Naviglio'. Deve essere suonata un po' così la telefonata di un 15enne al ... Leggi su milanotoday (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Repertorio ', sono un militare, ho appenaalla gamba di unaqui alla fermata delladi Cernusco sul Naviglio'. Deve essere suonata un po' così la telefonata di unal ...

Dante Stefani, l’ultimo big del Pci: «A sinistra col cuore e con la mente»

«A sinistra con il cuore e con la mente». Dante Stefani è stato, è e sarà comunista fin che campa, caso mai anche dopo. Comunista di una volta, ben prima di Peppone, lui, i figli non sono battezzati.

