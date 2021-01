Vaticano, vaccinati i primi 25 senza fissa dimora ospiti dell’Elemosineria Apostolica (Di mercoledì 20 gennaio 2021) vaccinati in Vaticano alcuni poveri assistiti dall’Elemosineria Apostolica. Mentre nella Santa Sede prosegue spedita la vaccinazione, alla quale si sono già sottoposti Papa Francesco e Benedetto XVI, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha affermato che “un primo gruppo di circa 25 senza fissa dimora ospitati stabilmente dalle strutture di assistenza e residenza dell’Elemosineria Apostolica ha ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid-19. Altri gruppi si susseguiranno nei prossimi giorni”. Un’iniziativa che segue quella dei tamponi gratis per i poveri che hanno abitualmente accesso ai dormitori o che vogliono ritornare nella loro patria attuata sempre dall’Elemosineria Apostolica, guidata dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021)inalcuni poveri assistiti dall’Elemosineria. Mentre nella Santa Sede prosegue spedita la vaccinazione, alla quale si sono già sottoposti Papa Francesco e Benedetto XVI, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha affermato che “un primo gruppo di circa 25ospitati stabilmente dalle strutture di assistenza e residenzaha ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid-19. Altri gruppi si susseguiranno nei prossimi giorni”. Un’iniziativa che segue quella dei tamponi gratis per i poveri che hanno abitualmente accesso ai dormitori o che vogliono ritornare nella loro patria attuata sempre dall’Elemosineria, guidata dal ...

