Vasta operazione antimafia, coinvolte 34 persone legate ai Casalesi: blitz anche a Roma (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una Vasta operazione antimafia è in corso in questi minuti in tutta Italia. I militari del Comando Provinciale di Firenze e dello S.C.I.C.O. della Guardia di Finanza, nell’ambito di un’operazione di servizio coordinata dalla Direzione Distrettuale antimafia di Firenze, stanno dando esecuzione a un provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze che ha disposto 34 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di essere legate al clan camorristico campano dei “Casalesi”. Vasta operazione antimafia, attività in corso anche a Roma Gli indagati, negli anni scorsi, avrebbero operato sul territorio Toscano, sia mediante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Unaè in corso in questi minuti in tutta Italia. I militari del Comando Provinciale di Firenze e dello S.C.I.C.O. della Guardia di Finanza, nell’ambito di un’di servizio coordinata dalla Direzione Distrettualedi Firenze, stanno dando esecuzione a un provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze che ha disposto 34 misure cautelari nei confronti di altrettanteaccusate di essereal clan camorristico campano dei “”., attività in corsoGli indagati, negli anni scorsi, avrebbero operato sul territorio Toscano, sia mediante ...

CorriereCitta : Vasta operazione antimafia, coinvolte 34 persone legate ai Casalesi: blitz anche a Roma - cesarebrogi1 : Camorra, vasta operazione contro i Casalesi in Toscana - zazoomblog : Camorra vasta operazione contro i Casalesi in Toscana - #Camorra #vasta #operazione #contro - Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: Camorra, vasta operazione contro i Casalesi in Toscana - qn_lanazione : Camorra, vasta operazione contro i Casalesi in Toscana -

Ultime Notizie dalla rete : Vasta operazione Camorra, vasta operazione contro i Casalesi in Toscana LA NAZIONE Vasta operazione per il sequestro di beni per circa 21 milioni di euro

Il Nucleo di Polizia Economic0-Finanziaria e la Tenenza di Pisogne della Guardia di Finanza stanno manovrando, coordinati dalla Procura della Repubblica di ...

Camorra nei servizi trasporto infermi e onoranze funebri: 10 arresti nel Salernitano

StampaDalle prime ore di questa mattina, la Squadra Mobile di Salerno e la Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo e del Servizio Centrale ...

Il Nucleo di Polizia Economic0-Finanziaria e la Tenenza di Pisogne della Guardia di Finanza stanno manovrando, coordinati dalla Procura della Repubblica di ...StampaDalle prime ore di questa mattina, la Squadra Mobile di Salerno e la Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo e del Servizio Centrale ...