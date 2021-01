Vanessa Sierra, la fidanzata del tennista Tomic: “In quarantena non posso curare i miei capelli al meglio”. Minacciata di morte (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il primo grande slam dell’anno 2021 è l’Australian Open (10 gennaio -22 febbraio). Ora, va da sé che tutti i tennisti e le rispettive compagne a seguito abbiamo dovuto seguire un protocollo di quarantena una volta arrivati nel Paese. Così anche Bernard Tomic, tedesco numero 228 della classifica Atp e la moglie Vanessa Sierra, nota anche per essere una delle star di OnlyFans (piattaforma per adulti). La donna si è lamentata per i capelli: “Mio Dio i miei capelli, questa è la parte peggiore della quarantena. Non mi lavo mai da sola i capelli, è una cosa che non faccio. Solitamente ho degli acconciatori che lo fanno per me, due volte a settimana. Questa è la situazione con cui abbiamo a che fare”. Parole che hanno scatenato un putiferio: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il primo grande slam dell’anno 2021 è l’Australian Open (10 gennaio -22 febbraio). Ora, va da sé che tutti i tennisti e le rispettive compagne a seguito abbiamo dovuto seguire un protocollo diuna volta arrivati nel Paese. Così anche Bernard, tedesco numero 228 della classifica Atp e la moglie, nota anche per essere una delle star di OnlyFans (piattaforma per adulti). La donna si è lamentata per i: “Mio Dio i, questa è la parte peggiore della. Non mi lavo mai da sola i, è una cosa che non faccio. Solitamente ho degli acconciatori che lo fanno per me, due volte a settimana. Questa è la situazione con cui abbiamo a che fare”. Parole che hanno scatenato un putiferio: ...

FQMagazineit : Vanessa Sierra, la fidanzata del tennista Tomic: “In quarantena non posso curare i miei capelli al meglio”. Minacci… - Noovyis : (Vanessa Sierra, la fidanzata del tennista Tomic: “In quarantena non posso curare i miei capelli al meglio”. Minacc… - _DAGOSPIA_ : AUSTRALIAN OPEN,LA FIDANZATA DI TOMIC VS LA QUARANTENA PERCHÈ DEVE LAVARSI I CAPELLI DA SOLA... - KobeForLife5 : @PhionaDonahue @JennaGuillaume Vanessa Sierra. - tonytally : Vanessa Sierra, fidanzata di Tomic che gioca a Pokemon per 11 ore al giorno e ammette di essere indispettita 'Sono… -