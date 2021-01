Vaccino, Razza “richiamo non a rischio in Sicilia, azioni legali contro Pfizer” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Non sono a rischio i richiami dei vaccini in Sicilia, perché eravamo stati prudenti seguendo tutte le linee guida provenienti dal ministero della Salute e dal commissario nazionale. Però non c’è dubbio che i ritardi e gli impegni non mantenuti da Pfizer meritino una reazione. A livello nazionale si è ipotizzata un’azione legale, la Sicilia la sosterrà, la sosterranno tutte le Regioni italiane”. Lo dice l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza. vbd/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Non sono ai richiami dei vaccini in, perché eravamo stati prudenti seguendo tutte le linee guida provenienti dal ministero della Salute e dal commissario nazionale. Però non c’è dubbio che i ritardi e gli impegni non mantenuti dameritino una reazione. A livello nazionale si è ipotizzata un’azione legale, lala sosterrà, la sosterranno tutte le Regioni italiane”. Lo dice l’assessore alla Salute della Regionena, Ruggero. vbd/mrv/red su Il Corriere della Città.

ag_notizie : Vaccini antiCovid, Razza: 'Richiamo non a rischio, azioni legali contro Pfizer' - CorriereCitta : Vaccino, Razza “richiamo non a rischio in Sicilia, azioni legali contro Pfizer” - cdghietta : RT @ilSicilia: #CoronavirusSicilia #Pfizer Vaccino anti-Covid, Razza: “Richiami non a rischio ma pronti ad azioni legali contro Pfizer” htt… - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #Pfizer Vaccino anti-Covid, Razza: “Richiami non a rischio ma pronti ad azioni legali contro Pf… - MMastrantuono : RT @colvieux: Cari liberisti, pretendete così poco! #vaccino ai più ricchi? E perché limitarsi quando abbiamo finalmente l’occasione di far… -