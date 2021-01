Vaccino Pfizer, il governo attiva l’Avvocatura dello Stato per le possibili azioni legali dopo i ritardi e il taglio delle dosi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) dopo gli avvertimenti lanciati nei giorni scorsi dal commissario Domenico Arcuri si è passati all’azione o quasi. Il governo italiano deciso di attivare l’Avvocatura Generale dello Stato per valutare i diversi profili di responsabilità della casa farmaceutica Pfizer in caso di inadempienza e le possibili azioni da intraprendere a tutela degli interessi del Paese e dei cittadini. Una decisione arrivata ieri nel corso della riunione con i rappresentanti delle Regioni, cui hanno partecipato anche il ministro Roberto Speranza e il commissario, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. I ritardi nelle consegne e il taglio delle dosi, arrivate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021)gli avvertimenti lanciati nei giorni scorsi dal commissario Domenico Arcuri si è passati all’azione o quasi. Ilitaliano deciso direGeneraleper valutare i diversi profili di responsabilità della casa farmaceuticain caso di inadempienza e leda intraprendere a tutela degli interessi del Paese e dei cittadini. Una decisione arrivata ieri nel corso della riunione con i rappresentantiRegioni, cui hanno partecipato anche il ministro Roberto Speranza e il commissario, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. Inelle consegne e il, arrivate ...

