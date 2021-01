Vaccino Pfizer, il caso Israele. Contagiato il 6,6% di chi ha ricevuto la prima dose. Il virologo Pregliasco: “Questi dati confermano esigenza seconda dose e monitoraggio fase 4” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Con oltre 2 milioni e 700mila di dosi somministrate Israele è tra i primi paesi a sfiorare una percentuale che comincia a essere significativa per gli scienziati. Secondo i dati raccolti da ourworldaindata il 26% della popolazione che ha ricevuto almeno una dose. Un piccolo record che però diventa anche una sorta di grande test per la fase 4 dei vaccini, quella sul campo e che sottopone a sorveglianza per almeno 24 mesi i composti. Ecco che da Tel Aviv arriva un primo dato importante riferito dal coordinatore della lotta al Covid, Nachman Asch, nel corso di un’audizione al ministero della sanità ovvero che l’efficacia della prima dose del Vaccino Pfizer è risultata inferiore alle aspettative e dunque è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Con oltre 2 milioni e 700mila di dosi somministrateè tra i primi paesi a sfiorare una percentuale che comincia a essere significativa per gli scienziati. Secondo iraccolti da ourworldaindata il 26% della popolazione che haalmeno una. Un piccolo record che però diventa anche una sorta di grande test per la4 dei vaccini, quella sul campo e che sottopone a sorveglianza per almeno 24 mesi i composti. Ecco che da Tel Aviv arriva un primo dato importante riferito dal coordinatore della lotta al Covid, Nachman Asch, nel corso di un’audizione al ministero della sanità ovvero che l’efficacia delladelè risultata inferiore alle aspettative e dunque è ...

