Vaccino Pfizer | caos dosi | Arcuri alle vie legali Ue Denunce da Stati non previste

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer

Il vaccino Pfizer-BioNTech sembra efficace contro la variante inglese del Covid, ma su quelle sudafricana e brasiliana la situazione non è ancora del tutto chiara. Come rilevano ...In tema di vaccini, il presidente ff della Regione Nino Spirlì, insieme ai suoi colleghi della Lega hanno chiesto al premier Giuseppe Conti di risolvere la questione della minor quantità di prodotto ...