"VACCINO COVID RENDE GAY"/ Rabbino Asor è no-vax: "Piano di Illuminati e Bill Gates" (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Da Israele rimbalzano le dichiarazioni choc del Rabbino ultraortodosso Daniel Asor, secondo cui il VACCINO contro il COVID RENDErebbe le persone omosessuali Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Da Israele rimbalzano le dichiarazioni choc delultraortodosso Daniel, secondo cui ilcontro ilrebbe le persone omosessuali

Corriere : Rifiutano il vaccino anti Covid, in Germania 7 infermieri licenziati - Corriere : Gina Lollobrigida fa il vaccino anti-Covid: «Non c’è da temere, io voglio vivere» - HuffPostItalia : Il rabbino: 'Il vaccino anti-covid rende gay. Abbiamo le prove'. L'ennesima teoria complottista - denik229 : RT @Lantidiplomatic: Esplodono i casi Covid in #Israele. Haaretz: 'Al momento non è possibile trarre conclusioni sull'efficacia del vacci… - martinacarletti : #RT @italiasovrana: Pfizer non pagherà penali per il taglio delle fiale del vaccino anti Covid -