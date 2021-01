Vaccino Covid | previsti altri tagli da Pfizer | l’annuncio di Lopalco

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nuovida. Sul temaanti, è intervenuto questa mattina l’assessore Pier LuigiHa fatto parecchio discutere il recenteo alle forniture inizialmente previste diantiannunciato da. L’Italia ha subito fortemente questa decisione, con dosi ridotte soprattutto in alcune regioni del territorio. Le brutte notizie non L'articolo proviene da Inews.it.

Corriere : Rifiutano il vaccino anti Covid, in Germania 7 infermieri licenziati - Corriere : Gina Lollobrigida fa il vaccino anti-Covid: «Non c’è da temere, io voglio vivere» - HuffPostItalia : Il rabbino: 'Il vaccino anti-covid rende gay. Abbiamo le prove'. L'ennesima teoria complottista - oniizip10 : @simondritt Che indaghino è giusto e normale, che i vaccini provochino delle reazioni pure, ma il numero dei medici… - infoitsalute : Vaccinazione anti-Covid, tra favorevoli e contrari, spunta il vaccino jolly -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Il Sole 24 ORE

Domani riunione Consiglio europeo in videoconferenza (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 20 gen - 'Dobbiamo essere piu' veloci sulle ...Il vicepresidente di Confesercenti Milano: "Non ci sono ancora dati, ma la gente torna a parlare di viaggi e noi ci crediamo" ...