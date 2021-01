Vaccino Covid | arrivate le nuove dosi Pfizer Deciso riequilibro tra Regioni

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sonooggi in Italia ledel carico settimanale del, circa 330mila. Un lotto ridotto del 29% rispetto a quanto previsto dal contratto, così come ridotto sarà quello ...

Corriere : Rifiutano il vaccino anti Covid, in Germania 7 infermieri licenziati - Corriere : Gina Lollobrigida fa il vaccino anti-Covid: «Non c’è da temere, io voglio vivere» - HuffPostItalia : Il rabbino: 'Il vaccino anti-covid rende gay. Abbiamo le prove'. L'ennesima teoria complottista - ennatv : Enna: vaccino Covid, iniziate le somministrazioni del richiamo - restamg : RT @agensir: Vaticano, un gruppo di circa 25 senza fissa dimora ospitati stabilmente dalle strutture dell’Elemosineria Apostolica ha ricevu… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

CovidZone e le altre app nazionali e locali che informano sul Covid in tempo reale: decreti, divieti, salute. Ecco quali sono e come funzionano ...In Lombardia partirà il 20 febbraio la vaccinazione dei farmacisti contro covid-19, annuncia il presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, Emanuele Monti. Anzi, auspichiamo in un’'ac ...