Vaccino anti-Covid, la Regione Puglia stoppa il richiamo per i “furbetti”: se mancano le fiale, chi non aveva diritto all’iniezione aspetterà (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’obiettivo è quello di vaccinare 2 milioni di persone nel giro di pochi mesi. Ma la strada che la Puglia intende percorrere per ottenere questi risultati è piena di ostacoli. Il primo, il più grande, come è noto, è la carenza di dosi a causa del rallentamento nelle consegne da parte di Pfizer. “La preoccupazione maggiore”, ammette il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, a cui spetta giornalmente la conta delle scorte disponibili nel tentativo far quadrare i conti almeno per la fase I. Nell’ultima tranche di due giorni fa, Pfizer ha consegnato alla Puglia meno della metà delle 30mila dosi programmate. Una riduzione notevole ma che, assicura l’assessore regionale alla Sanità Pierluigi Lopalco, se dovesse restare costante anche nelle prossime settimane, non dovrebbe intaccare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’obiettivo è quello di vaccinare 2 milioni di persone nel giro di pochi mesi. Ma la strada che laintende percorrere per ottenere questi risultati è piena di ostacoli. Il primo, il più grande, come è noto, è la carenza di dosi a causa del rallentamento nelle consegne da parte di Pfizer. “La preoccupazione maggiore”, ammette il direttore del Dipartimento Salute della, Vito Montanaro, a cui spetta giornalmente la conta delle scorte disponibili nel tentativo far quadrare i conti almeno per la fase I. Nell’ultima tranche di due giorni fa, Pfizer ha consegnato allameno della metà delle 30mila dosi programmate. Una riduzione notevole ma che, assicura l’assessore regionale alla Sanità Pierluigi Lopalco, se dovesse restare costante anche nelle prossime settimane, non dovrebbe intaccare il ...

