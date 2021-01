Vaccini in ritardo, Italia attiva avvocatura di Stato contro Pfizer. Ira Regioni: «Tagli uguali per tutti» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Governo Italiano ha attivato l'avvocatura Generale dello Stato per valutare i diversi profili di responsabilità della casa farmaceutica Pfizer sui ritardi dei Vaccini in caso di... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Governono hato l'Generale delloper valutare i diversi profili di responsabilità della casa farmaceuticasui ritardi deiin caso di...

Il Governo italiano ha attivato l'Avvocatura Generale dello Stato per valutare i diversi profili di responsabilità della casa farmaceutica Pfizer sui ritardi dei vaccini in caso di inadempienza e le ...

Vaccino, Pfizer ritarda le consegne: Governo valuta azioni legali e nuovo piano di distribuzione

La decisione di rivedere il piano è diventata necessaria visto che la casa farmaceutica americana non ha dato alcuna garanzia concreta che dalla settimana prossima si torni alla normalità.

Il Governo italiano ha attivato l'Avvocatura Generale dello Stato per valutare i diversi profili di responsabilità della casa farmaceutica Pfizer sui ritardi dei vaccini in caso di inadempienza e le ...La decisione di rivedere il piano è diventata necessaria visto che la casa farmaceutica americana non ha dato alcuna garanzia concreta che dalla settimana prossima si torni alla normalità.