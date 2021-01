Vaccini | in Italia somministrate oltre 1 | 25 mln di dosi

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono 1.250.903 le somministrazioni totali di vaccino anti Covid. E' quanto si legge nel report del Commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri.740mila dei vaccinati sono operatori ...

Sandra Zampa, sottosegretaria di Stato per la Salute, ha dato oggi parere favorevole a diversi ordini del giorno nell’ambito della conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 (deno ...Da Italia viva l’idea di togliere i mini rimborsi in commissione Bilancio. Poi il nodo cruciale del voto sulla giustizia. Il Guardasigilli: leggano prima la riforma ...