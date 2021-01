Vaccini: Governo attiva Avvocatura dello Stato contro Pfizer (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Governo italiano ha attivato l Avvocatura Generale dello Stato per valutare quali azioni legali intraprendere contro il rallentamento delle forniture di vaccino Pfizer. quanto si apprende da ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ilitaliano hato lGeneraleper valutare quali azioni legali intraprendereil rallentamento delle forniture di vaccino. quanto si apprende da ...

'Il taglio dei vaccini sia uguale per tutte le regioni', ha detto Luca Zaia. Dall'azienda farmaceutica Pfizer è arrivata una nuova (e a quanto pare inaspettata) frenata unilaterale nella consegna dei ...

Ausl Toscana Sud Est, arrivata oggi la nuova fornitura di vaccino anti-Covid Pfizer-Biontech

Le dosi verranno riservate in parte a nuove vaccinazioni e in parte alle seconde dosi.Ad oggi le persone vaccinate dall’Asl Tse sono 3.499 in provincia di Siena (1.393 ospiti Rsa-Ra e 2.106 operatori ...

