Vaccini | giunta a Napoli la seconda spedizione settimanale  Da domani via al richiamo Finora 38 610 dosi

E' arrivata a Napoli la spedizione di Vaccini Pfizer attesa oggi. All'aeroporto di Capodichino sono stati scaricati le circa 18.000 dosi di vaccino che, con la spedizione arrivata lunedì, compongono il kit settimanale di 38.610 dosi, calcolate su sei Vaccini per ogni fiala. Le nuove dosi sono ora in distribuzione negli hub regionali che al momento hanno pero' fortemente rallentato la somministrazione delle prime siringhe, per creare una riserva per le seconde dosi, il cui inizio e' previsto per domani.

