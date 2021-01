Vaccini | ecco chi paga i danni per gli effetti collaterali Occhio alle clausole dei contratti

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Chiper glidei? L’eurodeputata francese dei Verdi-Ale Michéle Rivasi durante la plenaria a Bruxelles ha svelato di aver visionato un contratto pieno di omissis. Non si sa nulla sulla responsabilità di eventuali, nulla sul costo dei farmaci, nulla sui luoghi di produzione. Tanti gli omissis., la denuncia di un’europarlamentare francese «Sono mesi che chiediamo accesso aisiglati dalla Commissione con i produttori di, che l’esecutivo continua a mantenere segreti, limitandosi a fornire un accesso parziale, unicamente in una reading roomstita dalla Dg Sante a Bruxelles, in piena pandemia, a condizione che non si fotografi e che non si prendano appunti, al contratto ...