Vaccinazione Insegnanti, Capua: non è Categoria Prioritaria (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La virologa Ilaria Capua non considera prioritario vaccinare gli Insegnanti. "Vaccinare gli Insegnanti? Non credo sia prioritario perché non sono quelli che vanno a finire negli ospedali. La priorità adesso è quella di salvare vite e tenere quante più persone possibile fuori dalle terapie intensive" afferma, ospite alla trasmissione "DiMartedì". La Regione Puglia la pensa diversamente

