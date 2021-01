Vaccinati in Vaticano contro il Covid un gruppo di 25 senza fissa dimora (Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - Il Vaticano ha cominciato a vaccinare i senza fissa dimora "ospitati stabilmente dalle strutture di assistenza e residenza dell'Elemosineria Apostolica". E' quanto comunica il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni. Si tratta di un primo gruppo di 25 persone, cha ha ricevuto la prima dose del vaccino. "Altri gruppi - continua Bruni - si susseguiranno nei prossimi giorni". Sono persone, riporta Vatican News, ospitate a Palazzo Migliori e nelle due case affidate alle Missionarie della carità di Madre Teresa vicino al Vaticano. Uomini e donne dai 60 anni in su, italiani, ma anche provenienti dalla Georgia e della Romania, spesso con gravi guai fisici e con una grande difficoltà a relazionarsi col prossimo. Ad accompagnare concretamente i ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - Ilha cominciato a vaccinare i"ospitati stabilmente dalle strutture di assistenza e residenza dell'Elemosineria Apostolica". E' quanto comunica il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni. Si tratta di un primodi 25 persone, cha ha ricevuto la prima dose del vaccino. "Altri gruppi - continua Bruni - si susseguiranno nei prossimi giorni". Sono persone, riporta Vatican News, ospitate a Palazzo Migliori e nelle due case affidate alle Missionarie della carità di Madre Teresa vicino al. Uomini e donne dai 60 anni in su, italiani, ma anche provenienti dalla Georgia e della Romania, spesso con gravi guai fisici e con una grande difficoltà a relazionarsi col prossimo. Ad accompagnare concretamente i ...

Avvenire_Nei : Coronavirus. Vaccinati in Vaticano i primi 25 senza dimora - vaticannews_it : #14gennaio #vaccinoCovid Prosegue la campagna vaccinale in Vaticano, iniziata la mattina di mercoledì 13 gennaio do… - TgLa7 : #Covid: Vaticano, vaccinati Papa Francesco e Ratzinger - Anubi_Inpw : RT @Agenzia_Italia: Vaccinati in Vaticano contro il Covid un gruppo di 25 senza fissa dimora - Agenzia_Italia : Vaccinati in Vaticano contro il Covid un gruppo di 25 senza fissa dimora -