Usa | Trump concede il ' perdono totale' a Steve Bannon come suo ultimo atto alla Casa Bianca

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il presidente uscente degli Stati Uniti Donaldha perdonato il suo ex stratega, in una decisione dell'minuto presa solo poche ore prima di lasciare la. 'I ...

Sarà il primo presidente uscente in più di un secolo della storia statunitense a saltare il giuramento del suo successore ...Il presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump ha perdonato il suo ex stratega Steve Bannon, in una decisione dell'ultimo minuto presa solo poche ore prima di lasciare la Casa Bianca. "I pubblic ...