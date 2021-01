USA, si chiude l’era Trump: è il giorno di Biden (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un passaggio di testimone a dir poco complicato sfociato persino nel dramma con l’assalto dei sostenitori di Trump a Capitol Hill, una delle giornate più buie per la democrazia americana, costato la vita a 5 persone. CALA IL SIPARIO SULl’era Trump – Al netto delle polemiche, in una escalation di tensione, l’America si prepara a voltare pagina. “Sarò il presidente di tutti, è ora di voltare pagina, di riconciliarsi e unire l’America per affrontare le crisi e rilanciare l’alleanza con i nostri partner”: questo il messaggio che Joe Biden lancerà a gran voce nel suo discorso dopo aver giurato a mezzogiorno (quando in Italia saranno le 18) sulla vecchia bibbia di famiglia come 46/mo presidente degli Stati Uniti – il più anziano di sempre con i suoi 78 anni – nell‘Inauguration day più blindato della storia ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un passaggio di testimone a dir poco complicato sfociato persino nel dramma con l’assalto dei sostenitori dia Capitol Hill, una delle giornate più buie per la democrazia americana, costato la vita a 5 persone. CALA IL SIPARIO SUL– Al netto delle polemiche, in una escalation di tensione, l’America si prepara a voltare pagina. “Sarò il presidente di tutti, è ora di voltare pagina, di riconciliarsi e unire l’America per affrontare le crisi e rilanciare l’alleanza con i nostri partner”: questo il messaggio che Joelancerà a gran voce nel suo discorso dopo aver giurato a mezzo(quando in Italia saranno le 18) sulla vecchia bibbia di famiglia come 46/mo presidente degli Stati Uniti – il più anziano di sempre con i suoi 78 anni – nell‘Inauguration day più blindato della storia ...

