Usa | l' arrivederci di Trump “Ritorneremo | in qualche modo”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – "Continuerò a lottare per voi". "Ritorneremo, in qualche modo". "Ci vediamo presto". Più che un addio, Donald Trump preferisce l'arrivederci per congedarsi dal suo elettorato nel giorno in cui gli Stati Uniti voltano pagina. Nel suo ultimo discorso da presidente alla Joint Base Andrews, dopo aver lasciato la Casa Bianca, Trump ha voluto tracciare un breve bilancio dei suoi quattro anni. "Sono stati quattro anni incredibili, abbiamo raggiunto molti obiettivi assieme. Ringrazio per il lavoro fatto e per i vostri sforzi. E' stato per me un onore essere stato il presidente di questo Paese". Messaggio che ha voluto ribadire ai giornalisti che ha incontrato prima di volare con la consorte Melania per Mar a Lago, in Florida.

