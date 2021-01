Usa, Kamala Harris giura come vicepresidente degli Stati Uniti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Kamala Harris ha giurato nella mani della giudice della Corte Suprema Sonia Sotomayor e alle 12 ora di Washington in punto entra nella storia come prima vicepresidente donna, nera e asiatica degli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 20 gennaio 2021)hato nella mani della giudice della Corte Suprema Sonia Sotomayor e alle 12 ora di Washington in punto entra nella storiaprimadonna, nera e asiatica...

FrancescoBonif1 : Oggi è un bel giorno per gli USA ed un bel giorno per l’Europa e per l’Italia. L’inizio di una nuova stagione di r… - Agenzia_Ansa : 'Sono qui oggi grazie alla donne che ci sono state prima di me, che mi hanno preceduto'. Lo twitta Kamala Harris, v… - HuffPostItalia : Il giuramento di Kamala Harris, prima donna vicepresidente negli Usa (VIDEO) - yleniaindenial : Abbiamo vissuto momenti storici (belli e brutti) soprattutto nell'ultimo anno, ma vedere Kamala Harris prima donna… - GiorgioAntonel1 : RT @riccardo_fra: ???????? Buon lavoro al presidente Joe Biden e alla vicepresidente Kamala Harris. Oggi si inaugura una nuova amministrazione,… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Kamala ***Usa: Kamala Harris ha giurato, prima donna vicepresidente - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE Kamala Harris giura come vice presidente all'Inauguration Day

(Agenzia Vista) Usa, 20 gennaio 2021 Inauguration Day, Kamala Harris giura come vice presidente Kamala Harris, la prima vice presidente donna degli Stati Uniti, ha giurato nelle mani della ...

Inauguration Day, Joe Biden e Kamala Harris hanno giurato: “Scriveremo una storia di speranza e giustizia”

ll presidente uscente Trump ha lasciato il tradizionale messaggio al successore sulla scrivania dell'Ufficio ovale della Casa Bianca ...

(Agenzia Vista) Usa, 20 gennaio 2021 Inauguration Day, Kamala Harris giura come vice presidente Kamala Harris, la prima vice presidente donna degli Stati Uniti, ha giurato nelle mani della ...ll presidente uscente Trump ha lasciato il tradizionale messaggio al successore sulla scrivania dell'Ufficio ovale della Casa Bianca ...