USA, indice NAHB gennaio scende a 83 punti, sotto attese (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Cala ancora, per il secondo mese di fila, la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall’indice NAHB. A gennaio il dato si è attestato a 83 punti, dagli 86 del mese precedente e del consensus. L’indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell’arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo. (Foto: Sebastian Wagner / Pixabay) Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Cala ancora, per il secondo mese di fila, la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall’. Ail dato si è attestato a 83, dagli 86 del mese precedente e del consensus. L’indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell’arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo. (Foto: Sebastian Wagner / Pixabay)

