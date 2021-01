Usa | Gozi | ' da Biden messaggio di speranza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Undi, di unità, di fiducia, di ripristino delle alleanze democratiche. Contro la manipolazione delle notizie e il suprematismo. Il presidentemette l'America sulla strada del rinascimento. Oggi è l'alba di un nuovo giorno per gli Stati Uniti e per tutto il mondo libero. Il Presidente americano potrà sempre contare su di noi per difendere la democrazia nel mondo". Lo afferma Sandro, deputato europeo di Renew Europe.