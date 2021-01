Usa: Conte, 'auguri a Biden e Harris, grande giorno per democrazia' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "auguri di buon lavoro al Presidente Joe Biden e alla Vice-Presidente Kamala Harris. È un grande giorno per la democrazia la cui importanza travalica i confini americani. L'Italia è pronta ad affrontare con gli USA le sfide della comune agenda internazionale". Lo scrive in un tweet il premier Giuseppe Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "di buon lavoro al Presidente Joee alla Vice-Presidente Kamala. È unper lala cui importanza travalica i confini americani. L'Italia è pronta ad affrontare con gli USA le sfide della comune agenda internazionale". Lo scrive in un tweet il premier Giuseppe

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Auguri di buon lavoro al Presidente Joe Biden e alla Vice-Presidente Kamala Harris. È un grande giorno per la democrazia la cui importanza travalica i confini americani. L ...

Giuseppe Conte, governo a trazione ridotta: fiducia con 156 sì. Ora obiettivo centristi

«Il governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza». Alle undici di sera, quando il pallottoliere ...

«Il governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l'obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza». Alle undici di sera, quando il pallottoliere ...