Usa: Conte, ‘auguri a Biden e Harris, grande giorno per democrazia’ (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Auguri di buon lavoro al Presidente Joe Biden e alla Vice-Presidente Kamala Harris. È un grande giorno per la democrazia la cui importanza travalica i confini americani. L’Italia è pronta ad affrontare con gli USA le sfide della comune agenda internazionale”. Lo scrive in un tweet il premier Giuseppe Conte. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Auguri di buon lavoro al Presidente Joee alla Vice-Presidente Kamala. È unper la democrazia la cui importanza travalica i confini americani. L’Italia è pronta ad affrontare con gli USA le sfide della comune agenda internazionale”. Lo scrive in un tweet il premier Giuseppe. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

matteosalvinimi : #Salvini: Ho ricordato all’avvocato Conte che mettere sullo stesso piano USA e Cina, come ha fatto lui, è follia. L… - matteosalvinimi : #Salvini: Caro avvocato Conte, non prendiamo lezioni di tutela dei diritti umani da chi mette sullo stesso piano gl… - NicolaPorro : ?? La destra perde la #Polverini (per fortuna), la lite con #Pfizer sulla sesta dose, la crisi economica vista dagli… - giomo2 : RT @Radio1Rai: ??#InaugurationDay Dal premier #Conte gli auguri di buon lavoro al presidente #Biden e alla vicepresidente #Harris. 'E' un gr… - AntonioLegato00 : RT @mara_carfagna: Dopo l' #InaugurationDay e l'insediamento di #Biden di oggi la politica americana vivrà una svolta. L'Italia deve chiari… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Conte Usa: Conte, 'auguri a Biden e Harris, grande giorno per democrazia' SardiniaPost Conte al Quirinale, ma il centro destra chiede le elezioni

Dopo la lunga maratona parlamentare di ieri, oggi è stato il giorno del confronto per le forze politiche in Italia. Maggioranza di governo e Centro destra si sono ritrovati per valutare la situazione.

Borse: Milano chiude a +0,93% maglia rosa d’Europa per fiducia a Conte e giuramento Biden

Anche le Borse europee brindano al giuramento di Joe Biden come nuovo presidente degli Stati Uniti. Francoforte guadagna lo 0,77% con il Dax a 13.921 punti. Parigi segna un +0,53% con il Cac 40 a 5.62 ...

Dopo la lunga maratona parlamentare di ieri, oggi è stato il giorno del confronto per le forze politiche in Italia. Maggioranza di governo e Centro destra si sono ritrovati per valutare la situazione.Anche le Borse europee brindano al giuramento di Joe Biden come nuovo presidente degli Stati Uniti. Francoforte guadagna lo 0,77% con il Dax a 13.921 punti. Parigi segna un +0,53% con il Cac 40 a 5.62 ...