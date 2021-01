Usa, Biden presidente degli Stati Uniti nell’Inauguration Day più blindato della storia: “È il giorno della democrazia, aiutatemi a unire l’America” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Joe Biden è diventato ufficialmente il 46° presidente degli Stati Uniti. È il secondo presidente cattolico dopo John Fitzgerald Kennedy e il più anziano di sempre con i suoi 78 anni. Il giuramento a Capitol Hill del presidente e della vice Kamala Harris – per la prima volta in assoluto una donna – è avvenuto in un’atmosfera surreale: l’Inauguration Day è stato il più blindato della storia per il timore di proteste armate dopo l’assalto al Congresso. Capitol Hill chiuso al pubblico e migliaia di militari a presidiare Washington. Donald Trump ha lasciato con la moglie Melania la Casa Bianca prima del giuramento di Biden e senza partecipare alla cerimonia ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Joeè diventato ufficialmente il 46°. È il secondocattolico dopo John Fitzgerald Kennedy e il più anziano di sempre con i suoi 78 anni. Il giuramento a Capitol Hill delvice Kamala Harris – per la prima volta in assoluto una donna – è avvenuto in un’atmosfera surreale: l’Inauguration Day è stato il piùper il timore di proteste armate dopo l’assalto al Congresso. Capitol Hill chiuso al pubblico e migliaia di militari a presidiare Washington. Donald Trump ha lasciato con la moglie Melania la Casa Bianca prima del giuramento die senza partecipare alla cerimonia ...

