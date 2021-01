Ursula von der Leyen | “Prossimi mesi duri | servirà nuovo lockdown in Europa”

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Isarannoper i cittadini e le aziende“. Questa la premessa divon der, che in un intervento durante una conferenza stampa al Parlamento europeo ha parlato delle priorità della presidenza portoghese del Consiglio Ue. “Sappiamo che ci sarà ancora bisogno diin, anche se ogni volta ha un grandissimo prezzo” ha aggiunto la presidente della Commissione Europea, sottolineando le enormi difficoltà di tutti i Paesi, alle prese con la pandemia da Covid-19. SportFace.

Tra le priorità per l'Europa con il "nuovo amico alla Casa Bianca", la lotta al cambiamento climatico e contro il coronavirus. In ...(Teleborsa) - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha commentato con entusiasmo l'inizio della presidenza Biden in vista dell'Inauguration Day di oggi a Washington. "Questa n ...