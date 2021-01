‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Chia sulla puntata del 20 01 21

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Maria De Filippi mi dovrebbe spiegare con che coraggio, nell’affrontare le mirabolanti vicende che riguardano Aurora Tropea e il prode Giancarlo, stia continuando a dare – per partito preso – la buona fede a quest’ultimo, perché proprio non lo capisco. Cioè, non so voi, ma io tra i due ad oggi (cit.) non salvo proprio nessuno. Non salvo lei perché inizia a sembrarmi una versione young di Gemma Galgani, che si prende le fisse per degli ominicchi a cui palesemente fregacazzi di lei ed abbocca ad ogni solenne minta che le dicono pur di guadagnarsi il centro studio una volta di più. Cioè, figlia mia, io capisco che tu ti sia “presa una sbandata per quest’uomo” (oddio, “capisco“… diciamo che non mi sembra spicchi per grandi doti né estetiche né caratteriali, quindi tutta ‘sta scuffia non me la spiego tantissimo ma diciamo che ne prendo atto, ecco…), capisco anche che ...