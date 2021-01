Uomini e Donne, anticipazioni 20 gennaio: il gesto di Sophie spiazza tutti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) anticipazioni della puntata di Uomini e Donne oggi 20 gennaio 2021: la tronista Sophie Codegoni spiazzerà tutti con un gesto davvero inaspettato. Come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 gli italiani hanno un appuntamento ben preciso. A quell’ora su Canale 5 va in onda Uomini e Donne, uno dei programmi più longevi della L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 20 gennaio 2021)della puntata dioggi 202021: la tronistaCodegoni spiazzeràcon undavvero inaspettato. Come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 gli italiani hanno un appuntamento ben preciso. A quell’ora su Canale 5 va in onda, uno dei programmi più longevi della L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

marattin : Qui c’è - per chi la vuole ascoltare - sia la risposta al “ma insomma, perché l’avete fatto?!” sia a chi ci ha scam… - robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - bruerne : RT @NFratoianni: Su #senatoriavita vergognose parole di #Salvini. Lasciateli in pace. Smettetela di usarli per le polemiche di giornata. Qu… - Peplamg13 : Perchè al di là del pregiudizio, del dito puntato per un nome di band o una croce di troppo, ci sono uomini e donne… -