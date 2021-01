Uomini e Donne anticipazioni 19/1, Davide piange per Beatrice. Lei: “Ho paura” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Le anticipazioni di Uomini e Donne del 19 gennaio, riportate da Il vicolo delle news, segnano l’ennesimo colpo di scena per il percorso di Davide Donadei, che si commuoverà durante l’esterna con Beatrice mentre è in “guerra” con Chiara. Il 19 gennaio è stato registrato un nuovo appuntamento di Uomini e Donne e i colpi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ledidel 19 gennaio, riportate da Il vicolo delle news, segnano l’ennesimo colpo di scena per il percorso diDonadei, che si commuoverà durante l’esterna conmentre è in “guerra” con Chiara. Il 19 gennaio è stato registrato un nuovo appuntamento die i colpi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

